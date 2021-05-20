市場格局仍是快速板塊輪動。現在動力股是資源商品、經濟重啟等板塊，動力股調整其實不需要理由，多人持有高追，一有風吹草動便反應劇烈。少人持有、或持有者已不太願意低位沽貨的科技、汽車股就急升。能否是持續回升仍言之尚早，但筆者早前指SaaS股明顯回穩轉強，無論微盟（2013）還是明源雲（0909），至今也有不俗表現。

另一可留意的是易居（2048）。易居早前宣布，收購阿里所持有的天貓好房 85%股份。同時，大股東周忻和阿里增持易居股票，雲鋒基金亦入股易居。交易完成後，天貓好房成為易居旗下全資子公司，從而加強易居的業務佈局，而阿里將成為易居第二大股東，並繼續支持易居打造房地產數字化營銷和交易平臺。

易居定下了三年目標，實現平台每日活躍用户達300萬，年度交易規模（GTV）超2萬億，年營收達500億的規模，這意味着三年營收復合增速約 84%。以市場規模來看，貝殼去年交易額約3.5萬億元，佔全國市場份額約15%，易居由線下、新房為主，轉型至線上、一、二手房雙線發展，目標是有機會實現的。

易居股權重組宣布後，股價大幅高開後低走，當日開市價9.12元便是全日最高位，也是重大阻力位。易居股價至今走勢仍在反覆中，但初步出現低位更高之勢。若最終升破9.12元並且企穩，可博展開升浪。

張兆聰

明報首席評論員