美股三連跌，恒指今早跟隨低開180點，雖然一度收窄跌幅至85點，報28508點，但在20天線(28558.27點)前受阻，並調頭擴大跌幅，低位跌300點，低見28293點，一度跌穿10天線(28300.48點)，半日收市重回其上，高低波幅215點。