恒指10天20天線間波動 半日跌211點 教育、燃氣、藥股破頂
文章日期：2021年5月20日 12:13
美股三連跌，恒指今早跟隨低開180點，雖然一度收窄跌幅至85點，報28508點，但在20天線(28558.27點)前受阻，並調頭擴大跌幅，低位跌300點，低見28293點，一度跌穿10天線(28300.48點)，半日收市重回其上，高低波幅215點。
恒指半日跌211點或0.74%，報28382點，成交金額992億元；國指跌41點或0.39%，報10613點。恒生科技指數收報7889點，升0.91%。
藍籌14隻升，41隻下跌。吉利（0175）升6.01%，收報19.4元，是升幅最大的藍籌，美團（3690）升5.77%，收報275元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻71點；中銀香港（2388）跌5.47%，收報27.65元，是跌幅最大的藍籌。友邦（1299）跌2.41%，收報101.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低71點。
恒生科技指數成份股14隻升，17隻下跌。升幅最大的是網易（9999）收報177.2元，升7.39%；跌幅最大的是萬國數據（9698）收報70.35元，跌8.04%。
北水南下合計淨流入34.2億元，較上日減少21.86%，連續第7日流入，累計流入399.81億元。南水北上合計淨流出26.25億元人民幣，終止連續2日流入
騰訊（0700）今公布季績。收報608元，升0.08%。
比特幣大幅波動，區塊鏈概念股向下，火幣科技（1611）收報18.88元，跌7.45%；栢能集團（1263）收報3.71元，跌5.12%；BC科技（0863）收報18.14元，跌6.49%；雄岸科技（1647）收報0.29元，跌4.92%；美圖公司（1357）收報1.97元，跌1.5%。
京東集團（9618）首季淨利潤大增逾兩倍。收報283元，升4.51%。
攜程集團（9961）首季收入跌逾一成，轉賺18億元人幣。收報311.8元，升2.3%。
創興銀行（1111）公布，獲母公司越秀集團提出私有化，每股作價20.8元，較停牌前股價溢價逾五成。創興以半日高位收市，收報20.4元，升48.2%，創上市以來最大升幅，高見20.4元，是2015年8月18日20.985元後最高。
迅銷（6288）旗下Uniqlo產品涉新疆棉被美國扣押。半日收報62.85元，升0.56%。
康希諾生物（6185）新冠疫苗，開始在京滬等地注射。收報345元，升4.1%。
卓悦（0653）澄清本地零售及電商業務將雙線發展。收報0.26元，升5.69%。
中通快遞（2057）首季純利升43.8%。收報250.6元，升4.5%。
萬國數據（9698）首季虧損擴大，由去年同期的9200萬元人民幣，增至2.78億元人民幣。收報70.35元，跌8.04%。
破頂股表現
教育股破頂，包括，中教控股（0839）創上市新高，見20.5元，收報20.1元，升1.21%；宇華教育（6169）創上市新高，見8.54元，收報8.25元，升0.73%；
燃氣股破頂，包括，新奧能源（2688）創上市新高，見143.4元，收報143元，升2.22%；港華燃氣（1083）創52周高，見5.17元，收報5.1元，升0.59%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.41元，收報8.28元，升4.28%。
醫療醫藥股破頂，包括，現代牙科（3600）創上市新高，見5.45元，收報5.24元，升1.16%；金斯瑞（1548）創52周高，見27.3元，收報26.55元，升5.78%；神威藥業（2877）創52周高，見7.16元，收報7.08元，升1.87%；康臣葯業（1681）創52周高，見5.8元，收報5.58元，無升跌。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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