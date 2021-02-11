匯豐推出400億元貸款計劃 支持香港中小企
文章日期：2021年5月20日 11:44
匯豐公布，推出全新貸款計劃，為香港中小企預留了400億元貸款額，在本地經濟復蘇的勢頭加快下，助客戶部署業務發展、把握機遇，為未來增長作準備。自2020年2月起，匯豐已透過其他措施協助商業客戶紓緩資金壓力，涉及接近2500億元貸款金額。
由即日至11月30日期間，成功申請可享多項優惠，包括計劃下新申請的分期貸款，可享兩個月利息回贈，最高可達20,000元；新使用貿易或應收賬融資的客戶，可獲首兩個月交易手續費優惠，最高可達50%折扣；新自動轉賬客戶首兩個月交易費全額回贈；豁免新申請匯豐「智豐收」銷售點收款方案開立費；首500名於網上申請開立商業綜合戶口的客戶，可享戶口申請費全免。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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