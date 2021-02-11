由即日至11月30日期間，成功申請可享多項優惠，包括計劃下新申請的分期貸款，可享兩個月利息回贈，最高可達20,000元；新使用貿易或應收賬融資的客戶，可獲首兩個月交易手續費優惠，最高可達50%折扣；新自動轉賬客戶首兩個月交易費全額回贈；豁免新申請匯豐「智豐收」銷售點收款方案開立費；首500名於網上申請開立商業綜合戶口的客戶，可享戶口申請費全免。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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