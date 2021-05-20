信中指，過去他從做用戶產品，到後來打造企業產品，再到負責人力與管理工作，「一直覺得很幸運能紮根技術、產品和管理，因為有一鳴在前面處理很多困難、突發的工作。」

梁汝波在信中透露，現在為了公司更長遠的發展，需要張一鳴從日常管理裡抽身出來，專注在對公司發展不緊急但很重要的工作上，創造更大可能。他坦言，接替CEO的職責對其而言是一個巨大的挑戰，壓力很大。

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字節跳動張一鳴宣布將卸任CEO 由梁汝波接棒

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經