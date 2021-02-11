Ark基金增持Tesla、Coinbase 減持騰訊ADR
文章日期：2021年5月20日 11:24
根據最新交易數據，Cathie Wood旗下Ark Investment Management管理的ETF買入69,508股Tesla，沽出112,569份騰訊（0700）ADR。
其餘買入的還包括169,230股Coinbase；140,300股1Life Healthcare；244,100股Square；66,857股Palantir；138,115股Atlas Crest Investment Corp.。
沽出的包括575,868股Pure Storage；108,426份諾華ADR；124,181股Teradyne。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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