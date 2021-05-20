K11伙拍WeChat Pay HK 推消費券獎賞計劃
文章日期：2021年5月20日 11:19
新世界（0017）旗下K11集團公布，為響應政府發放5000元電子消費券，進一步刺激實體零售復蘇，K11將與WeChat Pay HK合作，顧客只要在K11集團旗下及其管理的四大購物中心於推廣期內以WeChat Pay HK消費，可獲與消費額掛勾的額外K Dollar獎賞回贈。
獎賞計劃將跟隨政府的消費券發放首日同步推行，為期兩個月。參與的四大購物中心包括K11 MUSEA、K11 Art Mall、D‧ PARK及THE FOREST。
K11集團指，是次獎賞計劃所回贈的K Dollar可在K11集團及新世界集團旗下物業及參與商戶使用，每個K Dollar等同1元。
K11創辦人鄭志剛表示，期望今次的K Dollar獎賞計劃可進一步刺激本港的實體零售市道，釋放龐大的消費潛力，鞏固市場復蘇的成果。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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