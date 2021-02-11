港元拆息普遍向下 1個月HIBOR連跌2日
文章日期：2021年5月20日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌2日，跌0.07點子至0.08357%，是2021年5月14日後最低，當日報0.08214%。
港元現報7.7522元升值1點子，曾貶值最多2點子，報7.7525元，亦曾升值最多3點子，報7.752元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.14點子至0.03595%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.05286%；2星期HIBOR跌0.09點子至0.06018%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR無升跌報0.17179%；6個月期HIBOR跌0.21點子至0.30161%；12個月期HIBOR無升跌報0.43429%。
美元指數現報90.158貶值0.033點或0.04%。
美元1個月期LIBOR報0.09925%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0157%，終止連續0日收窄，利差是2021年5月10日後最低，當日差距為-0.0167%。
對上一次終止連續0日收窄，是2021年5月18日，當日利差報-0.015%。
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