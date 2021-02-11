對於卸任原因，張一鳴表示，創業以來，字節跳動有幸捕捉到時代發展的可能性，基於機器學習技術在移動端和視頻上進行創新與實踐，取得了一些成績。雖然公司業務發展良好，但張一鳴決定放下公司日常管理，聚焦遠景戰略，企業文化和社會責任等長期重要事項，計劃「相對專注學習知識，系統思考，研究新事物，動手嘗試和體驗，以十年為期，為公司創造更多可能。」

信中提到，張一鳴和梁汝波將於2021年底前完成字節跳動CEO職責的過渡交接。張一鳴表示，梁汝波是改進公司日常管理、帶領公司健康發展的最佳人選。

張一鳴於信中透露，自己不是傳統意義上的成熟管理者。「我也不是很擅長社交，我更喜歡研究組織和市場原理來減少管理，喜歡自己上網、看書、聽歌、發呆。」他希望有比我更合適的人來改進日常管理，保障公司的健康發展。

公開資料顯示，梁汝波是張一鳴的大學同學，兩人自2009年共同創辦垂直房產搜索引擎「九九房」起，即成為長期創業夥伴。 2012年，梁汝波與張一鳴共同創辦字節跳動。此後至2016年，梁汝波一直擔任字節跳動產品研發負責人，負責早期多個重要產品和業務，包括今日頭條、頭條號、廣告系統和用戶增長系統等。2016年起，梁汝波負責飛書和效率工程，飛書作為一個企業溝通與協作平台，先應用於字節跳動內部，後對外開放。 2020年起，梁汝波負責集團人力資源和管理等工作。

上月市場曾傳出字節跳動於港遞交上市申請，惟之後公司回應指，公司暫不具備上市條件，目前無IPO計劃。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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