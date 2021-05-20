澳洲稱對華葡萄出口遭延誤 正為此與中國溝通
文章日期：2021年5月20日 09:56
《路透》報道，澳洲正在調查對中國葡萄出口遭延誤的原因，澳洲貿易部長Dan Tehan稱，運往中國的葡萄中約有20%在清關時遭延誤。
Tehan指，他已跟業內人士及中國官員就上述事件進行了解。被問到葡萄是否成為兩國貿易爭端的又一個打擊目標時，Tehan回應指「不想妄下結論。」Tehan又稱，「正在努力解決問題，將會繼續評估此事。」
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