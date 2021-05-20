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滬指開市穩守3500點大關 人行開展百億人幣逆回購

文章日期：2021年5月20日 09:26

內地股市今早偏軟，三大指數低開。滬指開市穩守3500點大關，開報3500點，低開10點或0.29%；深證成指開報14455點，低開28點或0.2%；創板指開報3113點，低開1點或0.04%。

人行公開市場進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期；中標利率2.2%，持平上次。

 

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

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