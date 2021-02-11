恒指低開180點 騰訊績前升0.5% 比特幣挫美圖跌7%
文章日期：2021年5月20日 09:25
恒指今早低開180點或0.64%，報28413點，失守20天線(28559.84點)，下試10天線(28303.62點)，成交金額90億元；國指今早低開76點或0.72%，報10578點。恒生科技指數開市報7810點，跌0.09%。
藍籌7隻升，39隻下跌，9隻無升跌。新地（0016）升1.28%，報119元，是升幅最大的藍籌，騰訊（0700）升0.58%，報611元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；中銀香港（2388）跌4.96%，報27.8元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.22%，報48.6元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低29點。
恒生科技指數成份股11隻升，15隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）開市報26.9元，升3.26%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報74.5元，跌2.61%。
騰訊（0700）今公布季績。開市報611元，升0.58%。
比特幣大幅波動，區塊鏈概念個別發展，股火幣科技（1611）開市報19元，跌6.86%；栢能集團（1263）開市報3.8元，跌2.81%；雄岸科技（1647）開市報0.285元，跌6.56%；美圖公司（1357）開市報1.86元，跌7%。
京東集團（9618）首季淨利潤大增逾兩倍。開市報275.4元，升1.7%。
攜程集團（9961）首季收入跌逾一成，轉賺18億元人幣。開市報317元，升4%。
創興銀行（1111）公布，獲母公司越秀集團提出私有化，每股作價20.8元，較停牌前股價溢價逾五成。開市報19.98元，升45.2%。
迅銷（6288）旗下Uniqlo產品涉新疆棉被美國扣押。開市報62.5元，無升跌。
康希諾生物（6185）新冠疫苗，開始在京滬等地注射。開市報355.6元，升7.3%。
卓悦（0653）澄清本地零售及電商業務將雙線發展。開市報0.245元，跌0.41%。
中通快遞（2057）首季純利升43.8%。開市報255元，升6.3%。
萬國數據（9698）首季虧損擴大，由去年同期的9200萬元人民幣，增至2.78億元人民幣。開市報74.5元，跌2.61%。
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