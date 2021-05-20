卓悦指，鑑於近日有媒體報導稱集團將資源全集中於發展中國電商業務而放棄香港市場，董事會謹此澄清，集團的本地零售及電商業務將雙線發展，集團積極打造本地新零售店，除化粧品外，集團全面引入更多生活百貨、健康產品及小家電等，以豐富集團的多元產品組合，為客戶帶來「Beauty,Health,BeautifulLife」的美好體驗。而電商業務更拓展至中國內地、東南亞以及歐美等市場。

不過，對於媒體同時亦有報道的拖欠供應商貨款，通告則未有提及。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

港股ADR跌91點 美期、亞股向下 騰訊公布季績

聯儲局官員稱 或在「未來幾次會議」上討論收水

儲局官員願意討論收水計劃 美股連跌第三日 比特幣大幅波動