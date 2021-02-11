港股ADR跌91點 美期、亞股向下 騰訊公布季績
文章日期：2021年5月20日 08:52
美股三連跌，港股ADR跌91點0.32%，報28502點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.65%，折合報611.44元；阿里巴巴（9988）跌0.62%，折合報206.31元；美團（3690）升0.99%，折合報262.59元；匯控（0005）跌0.53%，折合報48.94元；建行（0939）跌1.05%，折合報6.22元。
道期跌0.03%，標期跌0.01%，納期跌0.09%。日股現跌0.08%，韓股現跌0.19%，澳股現升0.39%。
今日焦點股份可留意：
騰訊（0700）今公布季績。
比特幣大幅波動，留意區塊鏈概念股。
京東集團（9618）首季淨利潤大增逾兩倍。
攜程集團（9961）首季收入跌逾一成，轉賺18億元人幣。
創興銀行（1111）公布，獲母公司越秀集團提出私有化，每股作價20.8元，較停牌前股價溢價逾五成。
迅銷（6288）旗下Uniqlo產品涉新疆棉被美國扣押。
康希諾生物（6185）新冠疫苗，開始在京滬等地注射。
卓悦（0653）澄清本地零售及電商業務將雙線發展。
中通快遞（2057）首季純利升43.8%。
萬國數據（9698）首季虧損擴大，由去年同期的9200萬元人民幣，增至2.78億元人民幣。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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