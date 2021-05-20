會議記錄顯示，「數位與會者指出，經濟可能還要一段時間才能向著充分就業和物價穩定目標取得進一步的實質性進展」。

雖然記錄指出，經濟正在朝著該央行的目標「快速前進」，但那是令人失望的4月份就業報告還沒出來時的事；該報告還下調了3月份數據。而記錄亦沒有具體說明哪些或具體多少名與會者擬在未來幾次會議上啟動收水討論。

歐洲美元期貨市場目前預計，到2022年末，聯儲局可能加息約20個基點。歐洲美元市場顯示，目前預計到2023年9月前會進行兩次加息，每次幅度25基點。10年期殖利率一度上漲5個基點至1.68%，創下5月13日以來最高水平。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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