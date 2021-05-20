儲局官員願意討論收水計劃 美股連跌第三日 比特幣大幅波動
文章日期：2021年5月20日 08:15
聯儲局會議記錄顯示，官員在4月會議上對美國復蘇持謹慎樂觀態度，同時一些官員暗示願在「某個時候」討論收縮購債計劃。美債息上升，美股連跌第三日。比特幣大幅波動，早段暴跌31%後，又狂升33%，在馬斯克發布Twitter暗示Tesla未參與拋售後一度重返4萬美元大關。
比特幣曾跌最多30.67%，是2020年3月13日後最大跌幅度，隔晚低見30016.82美元，是2021年1月28日29904.18美元後最低。收市跌幅收窄至11.4%，報38336.11美元。目前報38110.52美元，跌0.58%。
道瓊斯工業平均指數收跌164點，跌幅0.49%，報33896點。標普500指數收跌12點，跌幅0.3%，報4115點。納斯達克綜合指數收跌3點，或0.03%，報13299點。
高盛跌1.7%，報358.38美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低40點，而salesforce，升3.27%，報221.34元，貢獻道指46點。
科技股方面，蘋果收市報124.69元，跌0.12%，谷歌母公司Alphabet收市報2271.5元，升0.39%，亞馬遜收市報3231.8元，跌0.01%，Facebook收市報313.59元，升1.17%。
歐洲STOXX 600指數收跌1.52%，報436點。德國DAX指數收跌1.78%，報15113點；法國CAC 40指數跌1.44%，報6262點；英國富時100指數收跌1.2%，報6950點。