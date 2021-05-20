聯儲局會議記錄顯示，官員在4月會議上對美國復蘇持謹慎樂觀態度，同時一些官員暗示願在「某個時候」討論收縮購債計劃。美債息上升，美股連跌第三日。比特幣大幅波動，早段暴跌31%後，又狂升33%，在馬斯克發布Twitter暗示Tesla未參與拋售後一度重返4萬美元大關。