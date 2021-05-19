比特幣直插3萬美元 大好友稱似「投降」
文章日期：2021年5月19日 21:15
比特幣大好友、Galaxy Digital創辦人Mike Novogratz美國時間周三早上接受Squawk Box訪問時稱，比特幣價格短期內難以止瀉，他又形容這是清倉行動(a liquidation event)，又稱感覺好似是大家在投降(feels like capitulation)。比特幣價格在香港時間今晚8時半，由38000美元跳水式下跌至32000美元，一天內已大跌24%。晚上9時更跌至3萬美元，跟4月中高位腰斬逾半。其後又V彈上35000美元。
本身大手投資在比特幣的Mike Novogratz在最新的訪問中說希望比特幣快要見底。就在周二，他接受訪問時仍說比特幣跌至4萬美元就是買入的機會。
比特幣狂跌連帶美股期貨亦下挫，納指期貨跌近2%。
主要加密貨幣全線下跌，以太幣更跌逾三成，曾低見2000美元左右。加密貨幣沽壓，影響市場情緒，道指期貨跌400點，以科技股為主的納斯達克100指數期貨跌1.7%。
中國互聯網金融協會、中國銀行業協會及中國支付清算協會昨晚發布聯合公告，重申金融機構、支付機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務，令加密貨幣跌勢加劇。