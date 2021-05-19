徐雷稱，京東零售正推動線上線下多樣化模式，滿足客戶需要，並且聯同品牌合作搞多場境及高流量消費平台。以消費品類而言，大超商等快流消費品在農曆新年期間配合推廣下，銷售越來越強，提供明顯貢獻；家電類產品銷售也見增長；服裝類營運也見改善。他展望今年逐會有消費升級的情況，例如在嬰幼及酒品類消費會更較前突顯。集團今年還會因應進一步關注對新品牌招商，與更多內地品牌互動及邁向年青消費。雖然通訊及電腦行業受芯片短缺影響，但是集團會與供應商保持緊密合作。隨著2019及2020年度用戶轉化情況明顯轉佳，活躍用戶突破5億大關之後，他指出，今後會進一步增加新用戶渠道及吸新客方面的動態成本控制，同時會增加消費品類，及注重老客戶的消費提升，預計今年全年活躍用戶數目繼續增加。

首席財務官許冉進一步表示，除了京東零售保持高增長之外，海外業務亦保持雙位數增長，京東物流亦正處於投資更多基建及高增長階段。新建的社群電商京喜方面，則處於初期發展階段，會提供相對低價及具競爭力的產品。她還稱，集團在現階段會追求增長先於盈利，她預期，京東零售經過首季高速增長之後，料全年繼續保持高速增長，集團更可藉此取得營運上的槓桿，例如推動京東物流的網絡及基建建設，支持更高速增長。