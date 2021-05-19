昨日包括中國銀行業協會在內的內地三協會一同公布，內地金融及支付機構等會員單位，不得直接或間接開展虛擬貨幣相關業務。聲明一度引發比特幣（Bitcoin）大跌。徐禮回應表示，富途將嚴格遵守監管指引，十分肯定是不會向內地客戶提供服務。

被問及本港券商競爭加劇，富途創始人李華回應表示，現時在港營運的互聯網券商，分為持牌及未持牌兩類。他表示，未持牌券商並不受證監會監管，靠第三方牌照營運。他指出，一般而言，證監會監管要求較第三方更高，若未持牌券商要申請牌照，如何將舊客戶轉移入持牌新實體，將成為一大問題。

李華不點名提及某券商，指該券商長期稱「快將獲發牌照」，但遲遲未能持牌，相信是遇到此問題。他表示，此類券商若最後獲發牌，仍面對證監會KYC、反洗錢（AML）要求；此外，亦需時與本地銀行達成合作關係，獲提供孖展額度。他亦指出，留意到有未持牌券商將客戶資金，轉入自身資本賬戶，以谷高孖展借貸額度。

翻查資料，現時在港營業券商中，雪球集團旗下的雪盈證券持有紐西蘭牌照，未有獲得證監會發牌；獲小米（1810）、真格基金投資的老虎證券，持美國、紐西蘭、澳洲及新加坡牌照，同樣未獲證監會發牌。資料顯示，雪盈、老虎均是透過與持牌人盈透證券合作，在港開業。