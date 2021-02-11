已經是汽車部件主任的余承東將擴大自己在華為汽車領域的職責，同時還將辭去最近才擔任的雲與計算總裁的職位。

彭博引述內部備忘錄指，雲部門高管張平安將接替該職位。51歲的余承東將繼續領導消費者電子部門。

華為一位發言人不予評論。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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