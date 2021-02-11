華為任命余承東為智能汽車業務CEO
文章日期：2021年5月19日 17:29
華為任命消費者電子業務負責人余承東，擔任智能汽車解決方案部門的行政總裁，表明其對未來汽車技術的重視。
已經是汽車部件主任的余承東將擴大自己在華為汽車領域的職責，同時還將辭去最近才擔任的雲與計算總裁的職位。
彭博引述內部備忘錄指，雲部門高管張平安將接替該職位。51歲的余承東將繼續領導消費者電子部門。
華為一位發言人不予評論。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
清水灣變「太陽能板之城」 David Webb：港府慷慨補貼