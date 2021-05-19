Uniqlo產品涉新疆棉被美國扣押
文章日期：2021年5月19日 16:50
路透社報道，Uniqlo一批襯衫今年1月5日在洛杉磯港遭到扣押，根據美國海關5月10日的文件指出，懷疑該批貨物使用新疆棉，因而違反禁令，Uniqlo母公司迅銷（6288）已提出抗議但遭到否決。
迅銷公司代表並未回應路透社置評請求。
中國外交部發言趙立堅指，完全是霸凌做法，有關企業應該明確站出來反對美方這種無理行徑，並強調，新疆不存在所謂的「強迫勞動」。
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