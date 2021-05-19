富途首季純利升6.5倍至11.6億元 勝預期
文章日期：2021年5月19日 16:46
本地券商富途今日公布，截至今年3月底，首季度收入錄得22.05億元，按年升3.5倍。毛利錄得17.6億元，按年升3.7倍。純利按年升6.5倍至11.6億元。經調整純利按年升6.3倍至11.8億元。勝瑞銀預測的經調整純利6.61億元。
付費客戶人數錄得近79萬人，按年升2.3倍，季度內凈增27.3萬人，已達到公司今年39%的客戶增長目標。其中，七成新增客戶來自香港、新加坡及海外市場。註冊客戶錄得近195.7萬人，按年升1.4倍；用戶人數錄得1420萬人，按年升七成。
首季度交易量錄得2.2萬億元，按年升近2.8倍，其中1.4萬億元交易量來自美股，約8160億元交易量來自港股。日均收入交易（DART）錄得90.25萬宗。孖展業務方面，孖展股票融資結餘錄得274億元，按年升4.7倍。
客戶總資產錄得4622億元，按年增3.7倍，按季增62%。客戶人均資產錄得58.5萬元。資產管理業務方面，公司資管業務首季與4家基金公司建立合作關係，包括富國銀行等。截至季末，資管業務客戶在管資產錄得131億元，按年升1倍。
富途創始人李華指出，新加坡業務今年3月8日展開，用戶增量情況遠超預期，相信增長勢頭可延續至今年第二季度。
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