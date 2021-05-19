付費客戶人數錄得近79萬人，按年升2.3倍，季度內凈增27.3萬人，已達到公司今年39%的客戶增長目標。其中，七成新增客戶來自香港、新加坡及海外市場。註冊客戶錄得近195.7萬人，按年升1.4倍；用戶人數錄得1420萬人，按年升七成。

首季度交易量錄得2.2萬億元，按年升近2.8倍，其中1.4萬億元交易量來自美股，約8160億元交易量來自港股。日均收入交易（DART）錄得90.25萬宗。孖展業務方面，孖展股票融資結餘錄得274億元，按年升4.7倍。

客戶總資產錄得4622億元，按年增3.7倍，按季增62%。客戶人均資產錄得58.5萬元。資產管理業務方面，公司資管業務首季與4家基金公司建立合作關係，包括富國銀行等。截至季末，資管業務客戶在管資產錄得131億元，按年升1倍。

富途創始人李華指出，新加坡業務今年3月8日展開，用戶增量情況遠超預期，相信增長勢頭可延續至今年第二季度。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

康希諾生物新冠疫苗 開始在京滬等地注射 A股升12%

金融時報：劉鶴子為私募基金幕後玩家 頻投京東騰訊獲利

【財經花生】延續都市傳說 新垣結衣結婚 日股跌362點

上證保持跌勢收市跌18點 深成、創板跌轉升

清水灣變「太陽能板之城」 David Webb：港府慷慨補貼

紐約州對特朗普集團展開刑事調查

傳華融3億美元債券將如期還息還本

比特幣見「3」字頭 失守40000美元關口 再跌近9%

內地平均工資回落 增速見逾10年低

A股半日個別發展 上證跌14點 深證跌轉升58點

伊朗核協議談判取得進展言論 油價曾見近一周低

比特幣延續跌勢 逼近40000美元關口 見逾3個月低

晶片交貨期升至創記錄的17周

美國貨幣監理署：Archegos爆煲顯示銀行過於自滿

A股向下 上證跌7點 深成跌50點 人行100億元逆回購

彭博社：拜登政府打算推遲兩周就禁投中國公司禁令作出決定