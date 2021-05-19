康希諾生物新冠疫苗 開始在京滬等地注射 A股升12%
文章日期：2021年5月19日 16:28
內地央廣報道，康希諾生物（6185）生產，只打一針的新冠疫苗，已開始在北京、上海、天津、浙江、河南、安徽等地接種。消息刺激康希諾生物A股一度大升15%，收市升12.5%，報562元人民幣。
內地傳媒報道，該疫苗只需接種一劑，適用於18週歲及以上人羣，可在2℃-8℃的環境下儲運，重症保護率90.98%。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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