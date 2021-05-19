報道指出，於2017年4月，在劉鶴進入中共第十九屆政治局的6個月前，劉天然辭任該資管公司的主席職位。其後，劉天然亦轉讓了自己的持股。於2018年5月，劉鶴獲任命國務院副總理兩個月後，劉天然的名字被從Skycus的披露上完全移除。

惟報道引述多名接近該基金的人士，指劉天然於辭任及轉讓股份後，依然涉及幫助Skycus Capital完成投資項目，尤其於騰訊（0700）、京東（9618）的交易中擔任重要位置。根據報道，該基金主要從騰訊、京東的投資中獲益，且回報頗豐。

其中，基金於2019年向京東健康（6618）投資4000萬美元，其持股現時價值2.3億美元。此外。快將上市的京東物流（2618）獲Skycus投資700萬美元，料上市後價值將可翻倍。此外，Skycus亦曾經於2018年向騰訊音樂投資500萬美元，股份價值現時翻倍。

報道引述文件指出，現時Skycus Capital在管資產達到100億元人民幣。該公司旗下的一隻基金，曾獲得騰訊、京東，以及國開行旗下投資業務的注資。公司現時約有30名員工，於上海、北京設有辦公室。