都市傳說其實是起源於去年，當時日本女星石原聰美宣布結緍，正好發生東京證券交易所系統故障，全天暫停交易，其後有日本網友就整理過去日本藝人宣布婚訊後，對股市的衝擊影響，「堀北真希結婚，日股跌了895點；北川景子結婚，日股跌了479點；優香結婚，日股跌528點；石原聰美結婚，東京證券交易所直接故障全天停止交易」，其後網民繼續討論，並衍生出上述交易所倒閉、全球市場同破壞等「預測」。

今日，曾一同演出《逃避雖可恥但有用》的新垣結衣與歌手星野源，今天透過事務所宣布婚訊。兩人表示，今後也希望繼續互相支持，共同積累未來的時光。新垣結衣同時宣布，與現在經理人公司結束合約，未來將以個人的形式繼續活動。

個心穿左個窿的男同事

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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