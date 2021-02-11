【財經花生】延續都市傳說 新垣結衣結婚 日股跌362點
文章日期：2021年5月19日 15:38
曾經有個都市傳說，每當一個女神結婚，日股都要跌，更有預言，若是「國民老婆」新垣結衣結婚，將有震撼性的結果，例如導致「東京證券交易所倒閉」、「全球市場同時破壞」等。今日結果出爐，延續女神對股市影響力，新垣結衣宣布結婚，日股於消息公布前跌362點，日期現微跌0.03%。另外，宣布結衣BB宣布喜訊的官網亦懷疑有太多人「factcheck」而暫時無法連接。
都市傳說其實是起源於去年，當時日本女星石原聰美宣布結緍，正好發生東京證券交易所系統故障，全天暫停交易，其後有日本網友就整理過去日本藝人宣布婚訊後，對股市的衝擊影響，「堀北真希結婚，日股跌了895點；北川景子結婚，日股跌了479點；優香結婚，日股跌528點；石原聰美結婚，東京證券交易所直接故障全天停止交易」，其後網民繼續討論，並衍生出上述交易所倒閉、全球市場同破壞等「預測」。
今日，曾一同演出《逃避雖可恥但有用》的新垣結衣與歌手星野源，今天透過事務所宣布婚訊。兩人表示，今後也希望繼續互相支持，共同積累未來的時光。新垣結衣同時宣布，與現在經理人公司結束合約，未來將以個人的形式繼續活動。
個心穿左個窿的男同事
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合辦：明報財經 及 王道財經
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