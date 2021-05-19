A股收市個別發展，上證收市跌18點或0.51%，報3510點，成交金額3499.73億元；深成由跌轉升，升33點或0.23%，報14484點，成交金額4415億元；創業板指亦由跌轉升，收報3114點，升24點或0.8%，成交金額1467億元。