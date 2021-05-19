上證保持跌勢收市跌18點 深成、創板跌轉升
文章日期：2021年5月19日 15:14
A股收市個別發展，上證收市跌18點或0.51%，報3510點，成交金額3499.73億元；深成由跌轉升，升33點或0.23%，報14484點，成交金額4415億元；創業板指亦由跌轉升，收報3114點，升24點或0.8%，成交金額1467億元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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