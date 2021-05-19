紐約州對特朗普集團展開刑事調查
文章日期：2021年5月19日 13:28
路透社報道，紐約州總檢察長辦公室表示，對前總統特朗普的公司進行刑事調查。總檢察長辦公室發言人Fabien Levy聲明指，「已經告知特朗普集團(Trump Organization)，我們對該公司的調查已不再是純粹的民事性質」，「正與曼哈頓區檢察官一起，積極調查特朗普集團的刑事責任能力」。
曼哈頓地方檢察官Cyrus Vance調查特朗普當總統前的商業交易已經超過兩年。Vance的辦公室在法院文件中稱，正在調查特朗普集團是否涉及「廣泛且持續的犯罪活動」，包括稅務和保險欺詐、偽造商業記錄等。
紐約州總檢察長Letitia James亦一直在調查特朗普集團是否不實申報地產價值以獲得貸款，並取得經濟及稅負上的利益。
特朗普曾表示，這項由民主黨籍總檢察長Jamesn監督的調查具有政治動機。
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