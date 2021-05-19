曼哈頓地方檢察官Cyrus Vance調查特朗普當總統前的商業交易已經超過兩年。Vance的辦公室在法院文件中稱，正在調查特朗普集團是否涉及「廣泛且持續的犯罪活動」，包括稅務和保險欺詐、偽造商業記錄等。

紐約州總檢察長Letitia James亦一直在調查特朗普集團是否不實申報地產價值以獲得貸款，並取得經濟及稅負上的利益。

特朗普曾表示，這項由民主黨籍總檢察長Jamesn監督的調查具有政治動機。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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