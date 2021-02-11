比特幣見「3」字頭 失守40000美元關口 再跌近9%
文章日期：2021年5月19日 12:33
比特幣跌幅擴大，至跌最多8.71%，並失守40000美元關口，低見39524.36美元，是2021年2月8日38065.02美元後最低。現報39631美元，跌8.4%。目前連續跌2日，累計跌5184.28美元。
人民銀行官方微信賬戶，昨晚發布《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》，聯同中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合公告，重申虛擬貨幣不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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