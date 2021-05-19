內地平均工資增速回落 見逾10年低
文章日期：2021年5月19日 11:45
國統局公佈，去年全國城鎮非私營單位就業人員年平均工資為97379元，比上年增長7.6%，增速比上年回落2.2個百分點，扣除價格因素實際增長5.2%；城鎮私營單位就業人員年平均工資為57727元，比上年增長7.7%，增速比上年回落0.4個百分點，扣除價格因素實際增長5.3%。
城鎮非私營單位就業人員平均工資增速為1984年以來最低點，城鎮私營單位就業人員平均工資增速回落至2009年有統計以來的第二低點。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道