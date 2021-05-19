伊朗核協議談判取得進展言論 油價曾見近一周低
文章日期：2021年5月19日 10:55
有傳伊朗核協議談判取得進展，紐約期油隔晚曾跌最多3.26%，低見64.11美元，是5月14日63.33美元後最低，今早亞洲時段保持勢但未有破底，暫跌最多1.25%，低見64.67美元。
事緣俄羅斯駐維也納特使Mikhail Ulyanov表示，為促使美國和伊朗之間達成協議的努力取得重大進展，但其後又於Twitter上淡化周三宣布重大消息。「我說過，在我看來已經取得了重大進展，」Ulyanov在Twitter表示，「這是事實。但是仍然有未解決的問題，談判人員需要更多的時間和努力來敲定恢復JCPOA的協議」。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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