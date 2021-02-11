人民銀行官方微信賬戶，昨晚發布《關於防範比特幣風險的通知》《關於防範代幣發行融資風險的公告》，聯同中國互聯網金融協會、中國銀行業協會、中國支付清算協會聯合公告，重申虛擬貨幣不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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