晶片交貨期升至創記錄的17周
文章日期：2021年5月19日 10:25
Susquehanna Financial Group研究顯示，4月晶片交貨周期（從訂購到交貨的時間）延長至17周，是該公司2017年開始跟蹤該數據以來最長的等待時間。
Susquehanna分析師Chris Rolland表示，所有主要產品類別的交貨期均大幅延長，通常交貨期延長是由於顧客庫存上升、重複訂購等，可能是由於早前市場過度訂貨所致。
Rolland上周曾表示，16周的交貨期已屬「危險水平」。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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