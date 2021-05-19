美國貨幣監理署：Archegos爆煲顯示銀行過於自滿
文章日期：2021年5月19日 10:07
美國貨幣監理署(OCC)新任代理負責人Michael Hsu表示，Archegos Capital Management爆煲，顯示華爾街對經濟中積累的潛在威脅已經變得過於自滿。
Michael Hsu表示，銀行應對疫情的表現值得讚揚，但可能因此而變得過分自信，「以為因為每個人都做得很好，所以當我們進入一種成長階段時，他們會在每件事情上都做得很好」，認為Archegos事件是一個「警示」，監管機構需要對此保持警惕，對行業的冒險擔憂。
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