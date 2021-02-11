美股向下，A股亦跟跌。上證開市跌7點或0.22%，報3521.11點，成交金額36.4億元人民幣(下同)。深成指跌50點或0.35%，報14399.76點，成交金額31.82億元；創業板指數跌8點或0.29%，報3081.22點，成交金額8.3億元。