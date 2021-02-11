A股向下 上證跌7點 深成跌50點 人行100億元逆回購
文章日期：2021年5月19日 09:31
美股向下，A股亦跟跌。上證開市跌7點或0.22%，報3521.11點，成交金額36.4億元人民幣(下同)。深成指跌50點或0.35%，報14399.76點，成交金額31.82億元；創業板指數跌8點或0.29%，報3081.22點，成交金額8.3億元。
人行開展100億元逆回購，與到期量持平，利率持穩在2.2%。
人民幣兌美元中間價報6.4255元，調升0.16%或102個點，預測為6.4251。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年5月25日 (星期二)
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截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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