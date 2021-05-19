彭博社：拜登政府打算推遲兩周就禁投中國公司禁令作出決定
文章日期：2021年5月19日 09:23
特朗普擔任總統時曾決定禁止對部分中國公司進行投資，彭博社引述消息報道，拜登政府打算推遲兩周就禁令作出決定。
報道指，拜登團隊一直評估特朗普去年11月頒布、禁止美國資金投資中國軍方擁有或控制企業的行政命令。財政部早前將5月27日定為澄清投資限制範圍的最後期限，報道引述消息指，拜登團隊對投資禁令的評估可能會在6月11日前完成，不過拜登政府的政策不一定會在那時公佈。
雖然有機會推遲禁令決定，但報道引述一位行政當局官員表示，美國不會改變涉及中國軍方的投資政策，而是爭取以法律上合理且可以長期為繼的方式維持該禁令；拜登打算保持對中國軍方公司的資金壓力。
根據目前禁令，若公司添加到黑名單中，投資者將有一年的時間完全撤資。就名單上的現有公司而言，美國投資者撤出的截止日期為11月11日。
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