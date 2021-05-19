報道指，拜登團隊一直評估特朗普去年11月頒布、禁止美國資金投資中國軍方擁有或控制企業的行政命令。財政部早前將5月27日定為澄清投資限制範圍的最後期限，報道引述消息指，拜登團隊對投資禁令的評估可能會在6月11日前完成，不過拜登政府的政策不一定會在那時公佈。

雖然有機會推遲禁令決定，但報道引述一位行政當局官員表示，美國不會改變涉及中國軍方的投資政策，而是爭取以法律上合理且可以長期為繼的方式維持該禁令；拜登打算保持對中國軍方公司的資金壓力。

根據目前禁令，若公司添加到黑名單中，投資者將有一年的時間完全撤資。就名單上的現有公司而言，美國投資者撤出的截止日期為11月11日。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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