憂慮通脹 美股三大指數向下 道指跌267點
文章日期：2021年5月19日 08:30
投資者在經濟重啟和大宗商品價格上漲帶來的通脹之下，傾向憂慮通脹問題，美股三大指數向下。另外，有傳拜登政府打算推遲兩周就特朗普時代針對中國軍方企業發出的投資禁令做出決定。而財政部亦發布允許交易特定中國軍方公司證券的一般許可，有效期至美國東岸時間6月11日。
道瓊斯工業平均指數收跌267點，跌幅0.78%，報34060點。標普500指數收跌35點，跌幅0.86%，報4127點。納斯達克綜合指數收跌75點，或0.57%，報13303點。
Caterpillar跌2.17%，報239.47美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低35點，而Walmart升2.17%，報141.91元，貢獻道指19點。
科技股方面，蘋果收市報124.85元，跌1.12%，谷歌母公司Alphabet收市報2262.47元，跌1.15%，亞馬遜收市報3232.28元，跌1.16%，Facebook收市報309.96元，跌1.74%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.17%，報443點。德國DAX指數收跌0.07%，報15386點；法國CAC 40指數跌0.22%，報6353點；英國富時100指數收漲0.02%，報7034點。