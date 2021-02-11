投資者在經濟重啟和大宗商品價格上漲帶來的通脹之下，傾向憂慮通脹問題，美股三大指數向下。另外，有傳拜登政府打算推遲兩周就特朗普時代針對中國軍方企業發出的投資禁令做出決定。而財政部亦發布允許交易特定中國軍方公司證券的一般許可，有效期至美國東岸時間6月11日。