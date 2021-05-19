公告指金融機構、支付機構等會員單位要切實增強社會責任，不得用虛擬貨幣為產品和服務定價，不得承保與虛擬貨幣相關的保險業或將虛擬貨幣納入保險責任範圍，不得直接或間接為客戶提供其他與虛擬貨幣相關的服務，包括但不限於為客戶提供虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務；接受虛擬貨幣或將虛擬貨幣作為支付結算工具；開展虛擬貨幣與人民幣及外幣的兌換服務；開展虛擬貨幣的儲存、托管、抵押等業務；發行與虛擬貨幣相關的金融產品；將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

互聯網平台企業會員單位不得為虛擬貨幣相關業務活動提供網絡經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務，發現相關問題線索應及時向有關部門報告，並為相關調查、偵查工作提供技術支持和協助。

三家協會將加強對會員單位的自律監督，發現違反有關監管規定和行業自律管理要求的，將依照相關自律規范對其採取業內通報、暫停會員權利、取消會員資格等處分措施，並向金融管理部門報告，涉嫌違法犯罪的，將有關線索移送公安機關。