調查：長倉比特幣是全球「最擁擠交易」
文章日期：2021年5月18日 21:21
近期比特幣等虛擬貨幣的價格大上大落，嚇窒散戶及投資者，但根據美銀訪問了管理資產規模達到5920億美元的194個基金經理顯示，目前長倉比特幣已是為現時「最擁擠交易」（the most crowded trade）。
在該份調查中，27%基金經理認為本月長倉比特幣為最擠擁的交易，取代了先前的長倉科技股、美國國債及美元。
擁擠交易是指當市場上的投資者及炒家，一面倒對一種投資產品持相同看法，令資金湧向同一方向或倉位。
今次已非比特幣首次被視為最擠擁交易，在今年1月份其價格再創高位前，比特幣已曾打進榜首。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
寶尊電商首季Non-GAAP純利升1.36倍 賺6120萬元人幣
富智康與Stellantis組合營 於汽車智能駕駛艙及相關輔助功能合作
假期前大市波幅成交縮 恒指升399點 連升3日見一個月最長升浪