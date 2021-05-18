阿里投資匯通達擬來港上市集78億
文章日期：2021年5月18日 21:09
彭博社報道，阿里（9988）有份持股的企業對企業（B2B）電商公司匯通達正準備來港上市，最多集資10億美元（約為78億港元）。報道指，公司正於投行商討上市事宜，最快今年下半年可掛牌。報道指出，集資額金額及時間仍可能有變。匯通達未有回覆彭博查詢。
根據披露，阿里於2018年向匯通達投資45億元人民幣。匯通達今年曾向深圳創業板遞表申請上市。根據匯通達網站，公司為立足於農村市場的產業互聯網平台，整合供應鏈，為企業客戶提供解決方案。
匯通達指，公司網絡已覆蓋全國21個省，1.9萬個鄉鎮，服務超過14萬家鄉鎮零售店，覆蓋約3億農民，培訓超10萬農產品商。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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