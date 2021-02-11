寶尊電商首季Non-GAAP純利升1.36倍 賺6120萬元人幣
文章日期：2021年5月18日 20:08
寶尊電商（9991）公布，今年首季非公認會計準則（Non-GAAP）純利為6120萬元（人民幣、下同），按年大升1.36倍，總淨營收按年升32.6%至20.21億元，Non-GAAP經營利潤為7580萬元人，按年增加1.06倍。
集團首季交易總額（GMV）為132.41億元，按年上升43.8%；其中經銷GMV升37.2%至10.74億元；褂經銷GMV按年升44.4%至121.67億元。另外，截至3月底上，品牌合作夥伴數目為281個，較去年同期增42個；GMV品牌合作夥伴數目為272個，較去年同期增加44個。
另外，寶尊電商公布1.25億美元的股份回購計劃，今起未來12月內可回購不超過1.25億美元的美國存託股或A類普通股。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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