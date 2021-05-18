偉易達：原材料供應不穩 料今年毛利率受壓
文章日期：2021年5月18日 19:08
偉易達（0303）公布，截至今年3月底止全年多賺21.1%至歷史新高的2.3億美元，集團總裁彭景輝在網上業績會指出，由於原材料供應不穩，當中以電子材料，包括半導體晶片及液體顯示屏最為短缺，供應周期大幅拉長，難以預計今年收入。另外，受原材料價格影響，今年毛利率將會下跌。
集團首席財務總監唐嘉紅指出，部分原材料價格升幅達雙位數字，集團已致力減低原材料短缺風險，包括轉用其他零件或與其他供應商合作，但同樣面對價格上升問題。她又指，去年下半年毛利率已反映原材料價格上升的影響，預計今年全年表現與去年下半年相若。
至於蘇伊士運河日前出現大堵塞後，唐嘉紅表示，主要影響在美加地區的運輸，預計影響至少持續至第3季，例如現時為傳統淡季，但運力有如旺季般緊張。另外，集團去年資本開支約4940萬美元，唐嘉紅預計，今年資本開支約在4900萬美元，包括購買新機器等開支。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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