集團首席財務總監唐嘉紅指出，部分原材料價格升幅達雙位數字，集團已致力減低原材料短缺風險，包括轉用其他零件或與其他供應商合作，但同樣面對價格上升問題。她又指，去年下半年毛利率已反映原材料價格上升的影響，預計今年全年表現與去年下半年相若。

至於蘇伊士運河日前出現大堵塞後，唐嘉紅表示，主要影響在美加地區的運輸，預計影響至少持續至第3季，例如現時為傳統淡季，但運力有如旺季般緊張。另外，集團去年資本開支約4940萬美元，唐嘉紅預計，今年資本開支約在4900萬美元，包括購買新機器等開支。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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