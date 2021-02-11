各券商中，輝立借出283億元，華泰國際借出266億元，富途借出247.81億元，耀才借出230億元，信誠借出100億元，華盛借出70億元，大華繼顯借出50億元，凱基借出45億元，英皇提供18億元，時富借出10億元。根據富途數據，利弗莫爾借出101.24億元，方德借出58億元。

本地券商紛紛提供平價孖展搶客，如耀才、信誠提供1.5厘，凱基提供1.7厘，大華繼顯提供1.88厘，英皇、耀才提供1.98厘等。網絡券商如富途等則繼續提供3.98厘孖展。

京東物流每股招股價介乎39.36元至43.36元，每手100股，入場費4379.69元。公司全球發行6.09億股。公開發售佔3%，國際配售佔97%。不計超額配售權，料最多集資264億元。本次引入10名基石投資者，包括軟銀、淡馬錫、Tiger Global、國調基金等。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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