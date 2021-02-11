報告建議，待內地基建REITs正式推出後，將機制擴大為雙向交易。不過被問及是否有與內地當局溝通想法及反應如何，金發局行政總監區景麟則未有回答。翻查資料，去年8月中證監發布首批基建REITs指引，市場預計今年6月可於上交所、深交所掛牌。

金發局報告亦建議，引入更多REITs相關產品，包括ETF、期貨等。其他建議，包括為本港掛牌REITs提供物業稅、利得稅、轉讓物業稅項、買賣REITs印花稅等方面的稅務寬免等。

港府於財政預算撥款，為新來港上市REITs上市開支提供補貼。金發局行政總監區景麟於研討會上表示，不認為做法是用公帑補貼地產大亨。他表示，應看到做法目的是為發展市場，而類似激勵措施過往皆奏效。他舉例指，此前為私募基金提供稅務寬免時，市場也一度出現批評，但現時香港已成為全球私募中心，顯示舉措是成功。

區景麟表示，對全年預期可掛牌新房託基金沒有明確數字目標，但希望可見到更多另類REITs來港掛牌，例如基於數據中心、醫療、基建產業的REITs等。他表示，行業在本地發展的挑戰主要為稅務、規例等，此外投資者對REITs亦不算足夠熟悉。

麥堅時律師事務所（Baker McKenzie）合伙人Jeremy Ong表示，比起長期揸房產，以REITs作為退出機制在企業中日漸流行，相信本次報告是可幫助香港趕上趨勢，而本地監管機構經驗資深，對內地資產情況了解、態度友善，相信具有優勢。

南方東英資產管理CEO丁晨則強調，現時市場對通脹有憂慮，而在此環境下，依靠房產增值提供回報的REITs是多元化投資組合的好選擇。她提到，處於大灣區的資產可考慮來港掛牌，相信國際投資者會有興趣。

記者：馬迪帆

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