據報融實國際在是次交易後，將不再持有東方海外的持股。

融實國際隷屬國家開發投資集團旗下，2018年中遠海控（1919）沽出所持的東方海外股份，融實與長和（0001）及絲路基金接貨。隨著東方海外股價今年最多曾累升9成，長和於上月已率先減持。

東方海外今日收報125.4元，升1.1%，今年至今累升6成。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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