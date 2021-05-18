東方海外股東擬折讓15%減持
文章日期：2021年5月18日 18:20
據彭博引述銷售文件指，融實國際（Rongshi International Holding）尋求以每股106.6元沽出其於東方海外（0316）的持股，較後者今日收市價折讓15%。
據報融實國際在是次交易後，將不再持有東方海外的持股。
融實國際隷屬國家開發投資集團旗下，2018年中遠海控（1919）沽出所持的東方海外股份，融實與長和（0001）及絲路基金接貨。隨著東方海外股價今年最多曾累升9成，長和於上月已率先減持。
東方海外今日收報125.4元，升1.1%，今年至今累升6成。
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