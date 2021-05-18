永嘉集團：柬埔寨廠房 疫情關閉21天後重開
文章日期：2021年5月18日 17:57
經營零售時裝店「D-mop」、運動服及户外服生產商永嘉集團（3322）公布，早前受疫情影響而關閉的柬埔寨廠房歷經21天後重開。
永嘉集團表示，鑑於柬埔寨疫情逐漸緩和，公司與柬埔寨政府相關部門均同意再無必要全面暫停柬埔寨廠房運作，有限人數的工人已經復工，但該地區仍受限於較温和的措施至本月21日。
永嘉集團今日收報0.34元，升1.49%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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