永嘉集團表示，鑑於柬埔寨疫情逐漸緩和，公司與柬埔寨政府相關部門均同意再無必要全面暫停柬埔寨廠房運作，有限人數的工人已經復工，但該地區仍受限於較温和的措施至本月21日。

永嘉集團今日收報0.34元，升1.49%。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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