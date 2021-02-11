集團首季總收入錄得281.34億元，按年增加25%，按季下跌7%；表現貼近集團去年底的財務指引，當時預測收入將在260億元至285億元之間。

其中，百度核心收入為204.83億元，按年上升34%，按季下跌11%。在線營銷收入為163億元，同比增長27%。非營銷收入為42億元，同比增長70%，主要受雲服務等推動。另旗下平台愛奇藝（美：IQ）為百度集團貢獻80億元，收入同比增長4%。淨利潤則按年增加3.96倍至256.53億元。

百度同時更新今年次季的財務指引，集團假設核心收入同比增長20%至33%，預期收入將介乎297億元至人民幣325億元之間，同比增長14%至25%。集團強調，此指引未計及收購YY直播的潛在貢獻。

百度港股績前收報186.7元，升2.02%。百度美股（美：BIDU）盤前升3.6%，暫報196美元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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