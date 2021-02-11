富智康與Stellantis組合營 於汽車智能駕駛艙及相關輔助功能合作
文章日期：2021年5月18日 18:01
富智康（2038）公布，與 Stellantis N.V.（一家根據荷蘭註冊公司)簽訂非約束性意向書，成立及經營合營公司，進行軟件及硬件業務。
合營集團初始業務範圍擬專注於車用資訊娛樂系統、車載通訊解決方案、雲端服務平台以及相關的配套硬件（例如應用在智能駕駛艙的車用資訊娛樂前後顯示器及車載通訊器件）及軟件（例如基於 AI（人工智能）的車載應用程式、智慧導航、語音助手、環視系統、電商平台及支付整合服務）等領域。
在此基礎上，富智康與 Stellantis 將持續討論並落實合營集團之初始業務範圍及功能，包括智能駕駛艙、車用資訊娛樂系統以及車聯網服務的開發。其擬旨在未來合營集團所有開發項目將由 Stellantis 及公司共同擁有，且合營集團將以汽車供應商的角色營運公司，為 Stellantis 和其他感興趣的汽車製造商參與競標並提供對應的軟硬件解決方案。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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