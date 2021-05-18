瑞士再保折讓最多5.9% 沽清新華保險
文章日期：2021年5月18日 17:41
據彭博引述銷售文件顯示，瑞士再保險減持其於新華保險（1336）的7790萬股，交易完成後不再持有任何新華保險股份。
是次交易的價格為每股28.8元至29.1元，較新華保險今日收市價折讓4.9%至5.9%，瑞士再保險將套現最多22.67億元。匯豐及大摩為安排行。新華保險今日收報30.6元，全日升2.17%。
瑞士再保險於2013年承接蘇黎世於新華保險的持股，當年的交易為每股25元。而瑞士再保與新華保險於2017年初簽署戰略合作協議後，於同年10月首度減持新華保險。
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