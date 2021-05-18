網易首季多賺25% 收入升兩成創新高
文章日期：2021年5月18日 16:58
網易（9999）今日公布上季業績，收入按年升20.2%至205億元（人民幣，下同），創新高。毛利按年17.9%至111億元，純利達44億元，按年升25%，非公認會計準則純利達51億元，按年增長21%，勝市場預期。
期內在線遊戲服務淨收入為150億元，增長10.8%；有道淨收入13億元，升147.5%；創新及其他業務淨收入42億元，按年增加 39.7%。
網易今日收報165港元，績前升0.671%，全日成交2.53億港元。
「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年5月25日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年5月28日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm
截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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