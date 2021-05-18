平台首季平均月活躍用戶（MAU）達1.92億名，按年增長21.3%；期內移動月活躍用戶（mobile MAUs）錄5910萬，按年增長4.5%。季度付費用戶則下跌7.9%至700萬名。

集團表示，期內收入下跌的主要原因，是國內疫情逐漸受控，付費用戶的虛擬消費量回復至疫情前水平，強調平台採取有效的策略，例如提高主要付費用戶的支付水平，認為經已抵消部分影響。另鬥魚首席執行官陳少傑稱，期內集團繼續加大對內容的投資，致力改善在視頻和社區業務中的內容製作，未來將繼續優化平台的營利能力。

鬥魚績後跌近半成，盤前暫報7.48美元。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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