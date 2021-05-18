鬥魚首季經調整淨虧損7070萬人幣 按年收窄逾7成
文章日期：2021年5月18日 16:58
騰訊（0700）旗下遊戲直播平台鬥魚（美：DOYU）今（18日）公布首季業績，期內經調整淨虧損7070萬元（人民幣，下同），較去年同期的虧損2.97億元收窄76.2%。首季營收錄得21.53億元，貼緊市場預期的21.71億元，按年下跌5.5%。
平台首季平均月活躍用戶（MAU）達1.92億名，按年增長21.3%；期內移動月活躍用戶（mobile MAUs）錄5910萬，按年增長4.5%。季度付費用戶則下跌7.9%至700萬名。
集團表示，期內收入下跌的主要原因，是國內疫情逐漸受控，付費用戶的虛擬消費量回復至疫情前水平，強調平台採取有效的策略，例如提高主要付費用戶的支付水平，認為經已抵消部分影響。另鬥魚首席執行官陳少傑稱，期內集團繼續加大對內容的投資，致力改善在視頻和社區業務中的內容製作，未來將繼續優化平台的營利能力。
鬥魚績後跌近半成，盤前暫報7.48美元。
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