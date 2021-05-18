財匯局表示，核數師在執行審計項目時，必須獲取「足夠適當的審計證據」，以降低審計風險至可接受的低水平，至於核數師是否已取得足夠適當的審計證據以形成審計意見，是專業判斷事宜。不過，該局認為，在與董事進行交易的任何審計過程中，核數師都不應假設「僅有董事的住址及身分識別號碼便是足夠適當的審計證據」，稱核數師在得出審計結論之前，必須留意其他確證或矛盾的資料。

財匯局又將英國相提並論，指英國自2009年10月起，公眾登記冊不再包含公司董事的住址，僅顯示提供服務的地址，董事亦可以申請將住址資料從公眾歷史檔案中刪除。又指在主要國際金融中心的其他司法管轄區，並沒有因為無法取得董事個人住址或完整身分識別號碼，而在進行審計項目或相關工作方面出現重大問題，並指「香港的核數師經驗豐富」，有能力評估他們從公司註冊處及其他來源所取得的資料，是否足夠以達至審計目的。

「市况風高浪急 如何逢凶化吉？」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年5月25日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年5月28日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/69399.htm

截止日期：2021年5月25日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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